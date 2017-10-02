ЕС - Турция: кто должен сделать первый шаг

2017-10-02 18:33 | www.trend.az | 4

Руфиз Хафизоглу

Отношения Анкары и ЕС, которые и без того были не на высшем уровне, после попытки военного переворота в Турции еще больше ухудшились.

Власти Турции не получили ожидаемой поддержки со стороны ЕС во время попытки военного переворота, тогда как некоторые страны осудили попытку переворота и поддержали демократический строй в Турции.

Очевидно, что отношения Турции и ЕС уже давно зашли в тупик.

Страны ЕС после попытки военного переворота открыто говорят, что Турция не сможет стать полноправным членом ЕС, указывая, что основной причиной этого является именно президент страны, который сам отворачивается от европейских ценностей.

В то же время стоит отметить, что ЕС до сих пор не выполнил обязательства перед Анкарой, и это в первую очередь связано с оказанием поддержки сирийским беженцам в Турции в размере трех миллиардов евро.

Анкара же, в свою очередь, на содержание сирийских беженцев в течение шести лет потратила около 30 миллиардов долларов.

Для экономики Турции это немаленькая сумма. В Анкаре считают, что это своего рода удар по экономике страны.

Также существует мнение о том, что власти Турции отлично понимают, что Анкара никогда не сможет стать полноправным членом ЕС, и на это есть ряд причин.

Одна из них, по мнению политической элиты республики, это то, что Турция является мусульманской страной.

Вторая причина - это экономические и политические амбиции Турции в регионе.

Но есть еще одна причина, по которой Турция откажется от полноправного членства в ЕС - это то, что рано или поздно ЕС потребует от Анкары признать события 1915 года как «геноцид армян».

Стоит отметить, что накануне президент Эрдоган сказал, что его страна больше не нуждается в членстве ЕС.

"Мы видим, что в ЕС неверно поняли отношение, которое Турция демонстрировала с 1963 года, когда впервые подала прошение о вступлении», — написал Эрдоган.

Вместе с этим президент подчеркнул, что турецкая сторона "не будет стороной схватки, которая первой выбросит полотенце", и предоставил принимать решение руководству ЕС.

Ранее Эрдоган призвал ЕС быть более искренним по отношению к Турции.

Понятно, что ЕС после этого не откроет ни один пункт переговоров с Турцией о вступлении в союз.

Возникает вопрос: какой смысл продолжать переговоры о вступлении в ЕС, зная, что эти переговоры будут безрезультатными?



Несмотря на то, что Турция не хочет первой прекращать переговоры о вступлении в ЕС, рано или поздно Анкаре придется определиться в своих отношениях с ЕС, так как, учитывая нынешнее положение, можно сказать, что ЕС уже давно определился в своих отношениях в Анкарой.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu