Турция и Иран укрепляют отношения в связи с существующими угрозами – глава генштаба

2017-10-02 18:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция и Иран укрепляют отношения в связи с существующими угрозами, сказал глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар в Тегеране во время встречи с иранским коллегой Мухаммедом Багири, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Как отметил Акар, Анкара и Тегеран наряду с политическими отношениями укрепляют военное сотрудничество.

«Турция и Иран достигли соглашения о совместной борьбе против терроризма", - сказал Акар.

Отметим что сегодня глава генштаба Турции Акар прибыл в Тегеран.

Также четвертого октября ожидается визит в Тегеран президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рамках визита президент Турции встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани. На встрече планируется обсудить двусторонние отношения, региональные вопросы, урегулирование сирийского кризиса и ситуацию в Ираке.

Напомним, что 25 сентября этого года Курдская автономия Ирака провела референдум о независимости, не признанный международным сообществом.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек.

Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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