ФБР: “Cтрельба в Лас-Вегасе не связана с терроризмом”

2017-10-02 20:29 | www.apa.az | 4

Устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада) Стивен Пэддок не связан с террористическими группировками.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель отделения ФБР по Лас-Вегасу Аарон Рауз.

"Мы установили, что на данный момент отсутствует информация о связях Пэддока с международными террористическими группировками. Расследование продолжается", - указал он.

Ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за трагедию в Лас-Вегасе.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас- Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, который убил не менее 58 человек. 515 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.