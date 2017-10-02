В результате терактов в Дамаске погибли 15 человек

2017-10-02 21:02 | www.apa.az | 4

Теракты в центре Дамаска привел к гибели по меньшей мере 15 человек.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», среди жертв числятся мирные жители и местные стражи правопорядка.

По данным издания, первый взрыв произошел в районе Аль-Мидан недалеко от полицейского участка, когда на воздух взлетел заминированный автомобиль. Через несколько минут после этого двое террористов-смертников привели в действие закрепленную на них взрывчатку.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.