ЦРУ призывает не спешить с выводами о причастности ИГ к стрельбе в Лас-Вегасе

2017-10-02 21:23 | www.apa.az | 4

Центральное разведывательное управление США в курсе распространенных утверждений террористической группировки "Исламское государство" о причастности к стрельбе в Лас-Вегасе (штат Невада), однако призывает не делать поспешных выводов.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, заявил представитель ведомства.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас- Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, который убил не менее 58 человек, 515 пострадали. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.