Президент: “Отношения между Азербайджаном и Республикой Корея находятся на пути динамичного и всестороннего развития”

2017-10-02 21:40 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо в адрес президента Республики Корея Мун Чже Ина.

Как передает АПА, в письме говорится: «От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Корея – Дня основания государства.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея находятся на пути динамичного и всестороннего развития. Убежден, что наши дружественные связи, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами двух народов»