Главы генштабов России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

2017-10-02 22:08 | www.apa.az | 5
2 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом.
Как сообщили московскому корреспонденту АПА в пресс-службы Минобороны России, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в ближневосточном регионе.
Стороны договорились о продолжении регулярных контактов.