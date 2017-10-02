Главы генштабов России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

2017-10-02 22:08 | www.apa.az | 5

2 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом.

Как сообщили московскому корреспонденту АПА в пресс-службы Минобороны России, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в ближневосточном регионе.

Стороны договорились о продолжении регулярных контактов.