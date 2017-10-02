Стрелок из Лас-Вегаса перед стрельбой совершил крупные денежные переводы

2017-10-02 22:47 | www.apa.az | 5

64-летний Стивен Паддок, подозреваемый в стрельбе в Лас-Вегасе, незадолго до этих событий осуществил несколько крупных денежных переводов, имевших отношение к азартным играм в казино.

Как передает АПА, об этом сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой правоохранительные органы США. По данным телеканала, речь идет о переводах на сумму в несколько десятков тысяч долларов. Однако пока неизвестно, были ли это транзакции связаны с проигрышами или выигрышами Паддока. При этом брат подозреваемого Эрик Паддок уточнил, что Паддок действительно посещал отели и казино, где играл на деньги.

Ранее сообщалось, что не менее 58 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Пострадали до 515 человек. Паддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер.