Путин вручил президенту Туркменистана орден Александра Невского

2017-10-02 19:35 | www.trend.az | 3

В Дворцовом комплексе «Огузхан», в понедельник по окончании переговоров президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Владимира Путина, при участии членов официальных делегаций двух стран состоялась торжественная церемония награждения главы Туркменистана высокой государственной наградой России – Орденом Александра Невского, передает госинформслужба Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Высказав искреннюю признательность Президенту России Владимиру Путину за оказанную честь, туркменский лидер отметил, что воспринимает эту почётную награду как знак уважения ко всему туркменскому народу, символ неуклонного роста и всемерного укрепления традиционно дружественных туркмено-российских отношений.

"Мы и впредь намерены делать всё необходимое для всестороннего укрепления межгосударственного диалога, готовы активизировать весь имеющийся солидный потенциал туркмено-российского партнёрства" -, сказал глава Туркменского государства.

Подчеркнув, что сегодня Россия является стратегическим партнёром Туркменистана, сотрудничество двух стран динамично развивается по всем направлениям, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убежденность в том, что существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания между двумя народами будет и далее служить прочной основой для дальнейшего развития туркмено-российского партнёрства.

Глава Туркменистана также объявил о награждении Президента России Владимира Владимировича Путина одной из высших государственных наград Туркменистана – орденом «За вклад в развитие сотрудничества».

Как подчеркнул туркменский лидер, данное решение является признанием заслуг Президента России в деле развития и укрепления туркмено-российских отношений, его весомого вклада в обеспечение мира и расширение международного сотрудничества.