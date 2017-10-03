Тегеран и Анкара не признают законность референдума о независимости Иракского Курдистана

2017-10-03 01:07 | www.apa.az | 4

Власти Ирана и Турции едины в оценке референдума о независимости Иракского Курдистана и считают его нелегитимным.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Бакери по итогам встречи со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

"Мы обсудили общие угрозы двум странам и референдум в регионе Иракского Курдистана, с упором на поддержку целостности Ирака и на признание референдума недействительным", - цитирует слова Бакери агентство "Тасним".

Ранее агентство ИСНА сообщало, что стороны договорились о более активном сотрудничестве, в том числе в сфере обеспечения безопасности на границах.

Начальник Генштаба ВС Турции прибыл в Тегеран накануне поздним вечером по приглашению М.Х.Бакери.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей.