СМИ сообщили о смерти рок-певца Тома Петти

2017-10-03 01:04 | www.trend.az | 5

Фронтмен американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти скончался в возрасте 66 лет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Как отмечает издание TMZ, ранее у певца произошла полная остановка сердца. Его нашли лежащим без сознания в его доме в Малибу в воскресенье ночью и доставили в больницу, где его подключили к системе жизнеобеспечения.

Американский рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его группа the Heartbreakers стали известны в США в 1970-х годах.