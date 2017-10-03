Рок-музыкант Том Петти находится в коме - ОБНОВЛЕНО

2017-10-03 02:20 | www.apa.az | 5

Американский рок-музыкант Том Петти подключен к аппарату жизнеобеспечения и продолжает бороться за жизнь.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, ранее в некоторых СМИ появилась информация о гибели Петти.

Состояние музыканта оценивается как критическое. На данный момент у него отсутствует мозговая активность, Петти находится в коме.

Музыканта нашли в воскресенье вечером в его доме в городе Малибу (штат Калифорния). У него констатировали остановку сердца, после чего доставили в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения.

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В США в возрасте 66 лет скончался рок-музыкант Том Петти.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, Т. Петти перенёс полную остановку сердца. Он был обнаружен без сознания в своем доме в Малибу, после чего его доставили в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения.

Артист был участником музыкальной группы Tom Petty and the Heartbreakers, которая была основана в 1976 году. В дискографии группы 13 студийных альбомов.