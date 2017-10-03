Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59 человек, пострадавших - до 527 - ОБНОВЛЕНО

2017-10-03 02:36 | www.apa.az | 4

Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) возросло до 59 человек, число пострадавших - до 527 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такие данные привел шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции в понедельник, которую транслирует телекомпания CNN.

"Число пострадавших возросло и составляет 527 человек. Количество жертв теперь достигает 59 человек", - сказал он.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

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20:07

Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) возросло до 58 человек, число пострадавших на данных момент достигло 515 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такие данные привел шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо .

"Число людей, погибших в результате инцидента, возросло. На данный момент оно составляет 58 человек. Число пострадавших на данный момент составляет 515. Эта цифра продолжает расти", - сказал он.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас- Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.