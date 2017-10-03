Сильные осадки вызвали серьезные проблемы на бакинских дорогах

2017-10-03 03:14 | www.apa.az | 4

Начавшиеся с утра 2 октября интенсивные осадки в Баку и на Абшеронском полуострове, продолжились ночью, вызвав серьезные проблемы на бакинских дорогах.

Как передает АПА, в результате сильного дождя улицы и проспекты столицы заполнило дождевой водой. Последствия осадков в пригородах Баку оказались более серьезными.

В городе Хырдалан, поселках Расулзаде и Маштаге и других населенных пунктах оказались затопленными дворы и дороги.

Отметим, что 3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые местами приобретут интенсивный характер.