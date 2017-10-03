ООН: с начала 2017 года беженцами стали более 2 млн. человек

2017-10-03 03:23 | www.apa.az | 4

Более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои страны в 2017 году.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, эти данные привел, выступая на открывшейся в понедельник в Женеве 68-й ежегодной сессии Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) глава этого ведомства Филиппо Гранди.

Гранди напомнил, что по состоянию на конец 2016 года в мире насчитывалось 65,6 млн вынужденных переселенцев, и на протяжении пяти лет отмечается тенденция к росту их числа.

Наибольшее число беженцев и перемещенных лиц в мире приходится на Сирию, сказал верховный комиссар. Сессия Исполкома УВКБ, являющегося высшим органом этого ведомства, продлится до 6 октября.