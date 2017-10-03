В округе Кларк штата Невада введен режим ЧП

2017-10-03 05:22 | www.apa.az | 5

Власти округа Кларк в штате Невада, где расположен Лас-Вегас, объявили режим ЧП из-за произошедшей стрельбы, приведшей к гибели 59 человек.

Как передает АПА, об говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter администрации Кларка.

Как отмечается, режим ЧП необходим для привлечения всех оперативных и других служб округа для ликвидации последствий трагедии.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 500 пострадали. Сам преступник погиб.