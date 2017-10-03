В результате проливных дождей в Уганде погибли 15 человек

2017-10-03 06:26 | www.apa.az | 4

На западе Уганды длившиеся несколько дней проливные дожди вызвали наводнения и оползни, ставшие причиной гибели местных жителей.

Как передает АПА, об этом сообщает в своем Twitter Красный Крест Уганды.

"Оползень в угандийской деревне Нярурамби в округе Рубанде. 15 погибших, 14 отправлены в районную больницу, 8 считаются пропавшими без вести. Команды Красного Креста оказывают помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что многие дома в деревне повреждены, некоторые полностью уничтожены.