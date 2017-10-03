На севере Мексике не менее двух человек погибли от наводнений

2017-10-03 07:50 | www.trend.az | 4

Не менее двух человек, включая ребенка, погибли, а имуществу еще 18 тысяч жителей был нанесен ущерб в результате сильных наводнений в северном мексиканском штате Тамаулипас, сообщает министерство военно-морского флота латиноамериканской страны, передает РИА Новости.



По данным ведомства, в Тамаулипасе развернута спасательная операция, в результате которой были эвакуированы более 330 человек. При этом ВМФ применяет для вывоза пострадавших пять грузовых автомобилей "Урал" российского производства, стоящих у него на вооружении.

Служба гражданской обороны страны сообщала, что больше всего пострадал город Альтамира, где уровень осадков достиг 245 миллиметров.