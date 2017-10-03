Азербайджан - в топ-5 для оздоровительного отдыха премии National Geographic Traveler

2017-10-03 08:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Аналитическое агентство ТурСтат проанализировало предварительные итоги интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards 2017.

Азербайджан входит в топ-5 стран в номинации "Оздоровительный отдых". Лидирует в номинации Израиль. В первой пятерке также Германия, Словения и Швейцария.

Отель Chenot Palace в Габале входит в первую пятерку в номинации "Лучший курортный отель".

Для пляжного отдыха лидирует Греция, для семейного - Кипр, для экскурсионного - Италия, для горнолыжного - Австрия, для приключенческого - Аргентина, для экзотического - Япония, для гастрономического и агротуризма - Грузия, а "открытием года" считают Китай.

Для оздоровительного отдыха в России впереди Алтайский край. Камчатка лидирует для приключенческого отдыха, Хакасия - для экологического, а Ленинградская область - для экскурсионного.

Интернет-голосование премии National Geographic Traveler Awards 2017 проходит с 22 мая по 15 октября на сайте: http://www.nat-geo.ru/ngt-awards-2017/