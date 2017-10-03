В доме виновника бойни в Лас-Вегасе найдено 18 единиц оружия

2017-10-03 08:45 | www.oxu.az | 3

Полиция в ходе обыска в доме виновника бойни в Лас-Вегасе (штат Невада) обнаружила 18 единиц оружия, взрывчатку и патроны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

В автомобиле Стивена Пэддока обнаружен нитрат аммония. Это соединение может использоваться для изготовления взрывчатых веществ.

Согласно данным CBS и других СМИ, Стивен Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в Лос-Анджелесе, 27 лет назад после шести лет брака, детей у них не было. 62-летняя Мэрилу Дэнли, которую власти первоначально называли женой виновника происшествия, на самом деле узами брака с ним не связана. Они живут в отдельном доме в Меските, купленном Пэддоком в 2015 году.

A.C.

