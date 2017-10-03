Официальный курс маната к мировым валютам на третье октября

2017-10-03 09:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье октября установлен на уровне 1,7002 и 1,9904 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.