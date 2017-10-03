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Официальный курс маната к мировым валютам на третье октября (версия 2)

2017-10-03 09:43 | www.trend.az | 6

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:21)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье октября установлен на уровне 1,7002 и 1,9904 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

03.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7002

1 евро

1 EUR

1.9904

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3263

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0979

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8649

1 бразильский реал

1 BRL

0.5389

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1247

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.148

1 чешская крона

1 CZK

0.0768

1 чилийский песо

1 CLP

0.2662

1 китайский юань

1 CNY

0.2555

1 датская крона

1 DKK

0.2674

1 грузинский лари

1 GEL

0.6875

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2177

1 индийская рупия

1 INR

0.0259

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2534

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0125

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2076

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7392

1 израильский шекель

1 ILS

0.4801

1 канадский доллар

1 CAD

1.3569

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6251

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.401

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0931

1 молдавская лея

1 MDL

0.0968

1 египетский фунт

1 EGP

0.0963

1 норвежская крона

1 NOK

0.212

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4614

1 российский рубль

1 RUB

0.0293

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2452

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3961

1 турецкая лира

1 TRY

0.4751

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0558

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4858

1 украинская гривна

1 UAH

0.0639

100 японских иен

100 JPY

1.5027

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2181

Золото (1 унция)

1 XAU

2165.5447

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.1213

Платина (1 унция)

1 XPT

1550.5824

Палладий (1 унция)

1 XPD

1589.687

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