IKBY'yi titretecek 'ayetli' mesaj

2017-10-03 09:06 | www.trend.az | 1

Akar'ın katıldığı toplantıda, ekrana "Allah yolunda sefere çıkmanın" emredildiği Tevbe Sûresi'nin 38 ve 39'uncu Âyet-i Kerîmeleri yansıtıldı.

GÜNDEMDE KUZEY IRAK'A OPERASYON VAR

Türkiye ve İran'ın, sözde bağımsızlık referandumu sonrası Kuzey Irak'a karşı ortak operasyon düzenlemesinin dillendirildiği günlerde, Genelkurmay Başkanı Org. Hulûsi Akar İran'a gitti.

TEVBE SÛRESİ'NİN 38 VE 39'UNCU ÂYET-İ KERÎMELERİ YANSITILDI

Başkent Tahran'da mevkidaşı Tuğgeneral Muhammed Bakiri tarafından törenle karşılanan Org. Akar ve beraberindeki kurmay heyeti, İran Genelkurmay Karargahına geçti.

Karargahta iki ülkenin kurmayları tarafından düzenlenen toplantıda masa önündeki ekrana Tevbe Sûresi'nin 38 ve 39'uncu ayetleri ve ayetlerin Türkçe ve Farsça mealleri yansıtıldı.

MESAJ OLARAK YORUMLANDI

"Allah yolunda sefere çıkmanın" emredildiği ayetlerle Kuzey Irak kriziyle ilgili mesaj verildiği yorumları yapıldı.