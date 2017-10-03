Террористы атаковали военную часть на севере Индии

2017-10-03 09:05 | www.oxu.az | 4

Террористы-смертники атаковали рано утром во вторник пограничную часть в административной столице штата Джамму и Кашмир Сринагаре на севере Индии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранено не менее трех военнослужащих, один террорист убит, операция по поиску боевиков продолжается.

Группа вооруженных террористов напала на казарму пограничников, которая примыкает к международному аэропорту Сринагара.

Все полеты в настоящее время отменены.

Несколько террористов продолжают скрываться в этом районе.

Аэропорт и прилегающие территории оцеплены военными, в операции по уничтожению террористов принимают участие боевые вертолеты.

Н.Г.

