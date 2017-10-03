Улица Шарифзаде ушла под воду – ФОТО

2017-10-03 09:20 | www.oxu.az | 5
Выпавший вчера ночью в Баку сильный ливень затруднил движение транспорта.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на улице Шарифзаде возле станции метро «Иншаатчылар» в Ясамальском районе Баку несколько автомобилей вышли из строя и остались на затопленной дороге.
В жилом массиве Ени Ясамал вышел из строя маршрутный автобус №39, который вытащили из воды усилиями пассажиров и водителя.
Дороги на данном участке стали непроходимыми.
Аналогичная ситуация наблюдалась на проспекте Зии Буньятова в Насиминском районе столицы, где из-за затопления проезжей части движение транспортных средств стало невозможным.