Улица Шарифзаде ушла под воду – ФОТО

2017-10-03 09:20 | www.oxu.az | 5

Выпавший вчера ночью в Баку сильный ливень затруднил движение транспорта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на улице Шарифзаде возле станции метро «Иншаатчылар» в Ясамальском районе Баку несколько автомобилей вышли из строя и остались на затопленной дороге.

В жилом массиве Ени Ясамал вышел из строя маршрутный автобус №39, который вытащили из воды усилиями пассажиров и водителя.

Дороги на данном участке стали непроходимыми.

Аналогичная ситуация наблюдалась на проспекте Зии Буньятова в Насиминском районе столицы, где из-за затопления проезжей части движение транспортных средств стало невозможным.

С.Б.

