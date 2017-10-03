В Туркменистане недовольны темпами сбора хлопка

2017-10-03 10:05 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием хякимов (глав) велаятов (областей) и города Ашхабада, говорится в опубликованном во вторник сообщении туркменского правительства.

Глава государства акцентировал внимание администрации Ахалского велаята на низком уровне организации работ в Тедженском, Серахсском этрапах (районах) и этрапе Ак бугдай, а также на малочисленности выведенных на поля хлопкоуборочных комбайнов, низких объёмах ежедневно собираемого хлопка, в том числе в этрапах Каахкинском и Алтын асыр, потребовав проанализировать ситуацию и наладить работу на соответствующем уровне.

Внимание администрации Дашогузского велаята было заострено на низких темпах и серьезных недочётах в организации сбора урожая хлопка в Куняургенчском и Акдепинском этрапах.

Администрации Лебапского велаята, как сказано в материале, были адресованы поручения по повышению эффективности сельскохозяйственных работ, рациональному использованию земель и воды для орошения.

Президент заострил внимание на неэффективном использовании техники в этрапах: Сакарском, Бирата и Ходжамбазском. Также было подчеркнуто, что в Байрамалийском, Марыйском и Каракумском этрапах Марыйского велаята допускается отставание в сроках уборки хлопка, неэффективно задействована закупаемая государством техника.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров.

В 2016 году плановые обязательства по сдаче урожая хлопка были перевыполнены в объёме 1 миллиона 71 тысячи тонн.

В 2017 году намечено произвести 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка. В эти дни проводится страда.

25-26 ноября 2017 года в Ашхабаде состоится VII международная выставка-ярмарка и конференция "Хлопковая продукция Туркменистана и мировой рынок".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)