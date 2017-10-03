ВКС России уничтожили в Сирии 7 командиров ИГ

2017-10-03 10:10 | www.apa.az | 4

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди уничтоженных - выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, который координировал действия штурмовых формирований ИГ в долине Евфрата. Общие потери боевиков составили 304 человека убитыми и более 170 ранеными.

Также авиация уничтожила центр сбора и подготовки иностранных наемников, три командных и девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов.

По словам Конашенкова, эффективные удары авиации позволил сирийской армии продолжить освобождение от боевиков территории вдоль Евфрата.