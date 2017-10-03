Бейонсе презентовала клип c участием Криштиану Роналду и Джанлуки Вакки – ВИДЕО

2017-10-03 09:30 | www.oxu.az | 3

Бейонсе представила песню «Mi Gente», которую записала вместе с ее создателями Вилли Вильямом и Джемом Балвином. Известно, что все средства, заработанные при скачивании трека, пойдут жертвам урагана «Мария» в Пуэрто-Рико. Циклон полностью обесточил остров и оставил его жителей с минимальным запасом бензина, дизеля и продовольствия.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Видео состоит из фрагментов, где разные герои — дети, повара, гости клубов и профессиональные танцоры — танцуют под «Mi Gente». Также в ролике можно рассмотреть и знаменитостей: например, Криштиану Роналдо или «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки.

A.C.

