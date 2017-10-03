В горах Раховщины спасли туриста из Азербайджана – ФОТО

2017-10-03 09:36 | www.oxu.az | 4

Во время прохождения туристического маршрута в районе г. Какаразаа в Раховском районе (Украина, Закарпатская область) ухудшилось состояние здоровья туриста 1989 г.р. из Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, сообщение о том, что в горной местности нуждается в квалифицированной помощи человек, поступило в оперативно-спасательную службу 1 октября.

Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены четыре спасателя и одна единица техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Работники ГСЧС добрались до места пребывания туриста и предоставили ему доврачебную медицинскую помощь. Далее, на носилках транспортировали его к автомобилю, и доставили в Ясинянскую городскую больницу.

Н.О.