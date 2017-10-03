У стрелка из Лас-Вегаса нашли более 40 единиц оружия

2017-10-03 10:14 | www.trend.az | 5

У Стивена Пэддока, стрелка в Лас-Вегасе, жертвами которого стали 59 человек, имелось более 40 единиц оружия, заявил в ходе пресс-конференции представитель полиции, передает РИА Новости.

"Мы нашли 23 единицы огнестрельного оружия в (отеле) Mandalay Bay и 19 в его доме в Меските", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что следствие по-прежнему считает 64-летнего Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку. "Мы знаем, что были разные слухи в СМИ и соцсетях, но у нас нет информации, которая бы могла эти слухи подтвердить", - сказал офицер полиции.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.