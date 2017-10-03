У проекта "Южный газовый коридор" может появиться еще один кредитор (Эксклюзив)

2017-10-03 10:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) ждет ответа от правительства Азербайджана по вопросу финансирования проекта "Южный газовый коридор", сказал в интервью Trend президент ЧБТР Ихсан Деликанлы.

По словам президента ЧБТР, пока рано говорить о конкретных цифрах, но банк готов совместно с другими инвесторами рассмотреть размер инвестиций, который будет соответствовать требованиям этого крупного регионального проекта.

"Мы заявили правительству и ЗАО "Южный газовый коридор" о нашем желании [кредитовать проект] и попросили рассмотреть кандидатуру нашего банка в качестве одного из основных инвесторов", - сказал Деликанлы.

Деликанлы подчеркнул, что участие в финансировании "Южного газового коридора" полностью соответствует мандату ЧБТР поддерживать региональное сотрудничество между странами-членами банка.

"Этот проект окажет значительное прямое влияние на сотрудничество между многими странами-членами банка, включая Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, обеспечивая при этом устойчивую энергобезопасность", - сказал Деликанлы, добавив, что существует возможность расширить действие проекта на других членов банка.

"Южный газовый коридор", стоимостью около 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

На сегодня Азиатский банк развития уже одобрил кредит на один миллиард долларов для ЗАО "Южный газовый коридор". Также Всемирный банк выделил 800 миллионов долларов на проект TANAP, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - 600 миллионов долларов. Бенефициаром обоих кредитов с азербайджанской стороны является ЗАО "Южный газовый коридор". Возможность финансирования проекта также рассматривает Европейский инвестиционный банк, а Европейский банк реконструкции и развития уже осуществил финальный обзор проекта, предусматривающего выделение кредита в размере 500 миллионов долларов.

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

(Автор: Азад Гасанли)

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