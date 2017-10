Азербайджан планирует внедрить новую модель расчета страховых взносов

2017-10-03 10:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует внедрить модель CAMELS для расчета размера страховых взносов на основе рисков, следует из отчета о мониторинге за исполнением мер, отраженных в “Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг”.

Согласно отчету данный шаг планируется в рамках совершенствования механизма страхования вкладов.

"Была подготовлена первичная модель CAMELS для расчета размера страховых взносов на основе рисков. Это позволит усовершенствовать механизм страхования вкладов. Подготовленная модель была представлена на анализ экспертов в рамках второй фазы проекта "Модернизация финансового сектора Азербайджана", финансируемого Всемирным банком. Эксперты, в целом, положительно оценили применение подготовленной модели и дали свои рекомендации для ее улучшения. В настоящее время на основе полученных рекомендаций ведется соответствующая работа", - говорится в отчете.

В отчете также отмечено, что начата работа по внесению изменений в закон "О страховых вкладах". Проект изменений в закон планируется представить на обсуждение осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

CAMELS - американская рейтинговая система оценки банков США, созданная в 1978 году Федеральной резервной системой и федеральными агентствами Office of the Comptroller of the Currency (OCC) и Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Показатель CAMELS представляет собой оценку, выставляемую каждому банку на основе документов, поступающих в агентства банковского надзора. Рейтинг CAMELS используется для внутренних целей, и не публикуется.

В феврале 2017 года Всемирный банк (ВБ) при поддержке правительства Швейцарии приступил к реализации второго этапа проекта "Модернизация финансового сектора Азербайджана". Основными целями проекта является усовершенствование законодательной и регуляторной среды финансового сектора в соответствие с международными стандартами, и институциональное развитие Палаты надзора над финансовыми рынками, а также возможные изменения в деятельности ADIF.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно действующему законодательству, банки-члены ADIF обязаны выплачивать квартальные календарные взносы в размере 0,125 процента (0,5 процента в год) от общей суммы застрахованных вкладов в банке. Таким образом, ежегодно за счёт календарных взносов, выплачиваемых банками-членами, ADIF получает около 30 миллионов манатов.

Как ранее сообщили Trend в Фонде страхования вкладов, в случае применения дифференцированных страховых взносов для банков, не исключена ликвидация верхней планки по страхуемым вкладам.

"В данном случае размер взноса может быть определен исходя из рейтинга банка, формирующегося на основе оценки его капитала, прибыльности, ликвидности, менеджмента и чувствительности к рынку. Ряд стран оценивает банки еще по некоторым дополнительным критериям, но вышеперечисленные являются основными. При этом размер взносов отличается в различных странах. И если в данном случае банк будет применять политику высоких процентов по вкладам, это будет влиять на его рейтинги, и в результате банк будет платить более высокие страховые взносы", - сказали в Фонде.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)