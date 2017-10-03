14 министерств и 12 бюджетных организаций задолжали «Азеригаз» 32 млн. манатов

2017-10-03 10:19 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в отчете «Состояние исполнения стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг в Азербайджане». В отношении 399 абонентов-должников предъявлены судебные иски, газоснабжение 66 624 абонентов-должников приостановлено.

ПО «Азеригаз» также обеспечило 100%-ный сбор дебиторской задолженности группы, не входящей в группу «Население», в том числе 6,755 млн. манатов составили сборы за май, 4,091 млн. манатов - за июнь. 14 министерствам и 12 бюджетным организациям, которые задолжали «Азеригаз» 32,302 млн. манатов, направлено официальное уведомление.