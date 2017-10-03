Музыкант Том Петти умер - ОБНОВЛЕНО-1

2017-10-03 10:23 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, семья музыканта, как утверждается, уже подтвердила эту информацию. Музыканта обнаружили в его доме в калифорнийском городе Малибу. У него была констатирована остановка сердца.

Вечером в понедельник о смерти певца сообщил телеканал CBS News. Позже портал TMZ опроверг эту информацию, но указал, что музыкант находится в критическом состоянии.

Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в 1970-е годы. В 2002 году группа попала в зал славы рок-н-ролла. Также музыканту удалось добиться успеха и в сольной карьере. Всего же в его дискографию входит три сольных альбома и 13 альбомов в составе The Heartbreakers.

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Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, ранее в некоторых СМИ появилась информация о гибели Петти.

Состояние музыканта оценивается как критическое. На данный момент у него отсутствует мозговая активность, Петти находится в коме.

Музыканта нашли в воскресенье вечером в его доме в городе Малибу (штат Калифорния). У него констатировали остановку сердца, после чего доставили в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения.

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В США в возрасте 66 лет скончался рок-музыкант Том Петти.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, Т. Петти перенёс полную остановку сердца. Он был обнаружен без сознания в своем доме в Малибу, после чего его доставили в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения.

Артист был участником музыкальной группы Tom Petty and the Heartbreakers, которая была основана в 1976 году. В дискографии группы 13 студийных альбомов.