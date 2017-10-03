В некоторых районах Азербайджана выпал снег высотой 17 см

2017-10-03 10:35 | www.apa.az | 6

С полудня 2 октября до утра 3 октября на территории страны наблюдалась нестабильная погода, отмечался дождь, местами интенсивного характера, в высокогорных районах (Хыналыг, Гырыз, Шахдаг) выпал снег. Дул временами усиливавшийся северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 3-39 мм, Лянкяран-Астаринской зоне – 9-10 мм, на Большом Кавказе – 9-70 мм, в Центрально-Аранских районах – 8-56 мм, на Малом Кавказе – 22-35 мм, в Газах-Гянджинской зоне – 8-25 мм, в Нахчыванской Автономной Республике – 2-10 мм.

Высота снежного покрова составила в Хыналыге 17 см, Гырызе – 7 см, Лезе – 3 см.

