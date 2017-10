Самира Эфенди исполнила "Sarı gəlin" на грандиозном международном шоу (ВИДЕО)

2017-10-03 10:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица, финалистка вокального проекта Səs Azərbaycan (The Voice of Azerbaijan) Самира Эфенди представляет Азербайджан на международном шоу Silk Way Star. Мегапроект Silk Way Star стартовал на телеканале "Qazaqstan", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Silk Way Star - грандиозное музыкальное телевизионное шоу международного масштаба, победитель которого получит статус звезды Великого Шелкового пути.

Проект реализуется в формате конкурса с участием артистов из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Турции, а также Башкортостана и Татарстана (Российская Федерация).

На открытии проекта Самира Эфенди, выступающая под сценическим именем Efendi, исполнила азербайджанскую народную песню "Sarı gəlin". Исполнение было встречено и зрителями, и членами жюри аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)