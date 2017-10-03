В здравоохранении Кыргызстана началась рокировка кадров

2017-10-03 10:52 | www.trend.az | 5

В системе здравоохранения Кыргызстана начались первые кадровые рокировки на профессорско-преподавательском уровне. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава КР, передает КНИА «Кабар».

По ее информации, 2 октября министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев представил на рабочей планёрке первого кандидата и благословил в дорогу, в г.Ош, профессора кафедры урологии КГМА им.Ахунбаева, д.м.н. Жаныбека Мамбетова.

По словам Батыралиева, необходимо сделать так, чтобы иссык-кульские кадры работали в Оше, а таласские - в Нырыне, необходимо также закреплять кадры на местах, чтобы люди не ехали все в Бишкек.

«Я не приказывал, я попросил своего бывшего однокурсника добровольно переехать в г.Ош и укрепить там урологическую службу, а также готовить молодые кадры. Всем хочется жить в Бишкеке, а если специалист и тем боле ученый уверен в себе, то он может привлечь инвестиции куда угодно, тем более что развитие здравоохранения в Ошской области сейчас не хуже, чем в столице, а региональные больницы ничем не отличаются от национальных центров, и новое оборудование туда поступает, и нужно готовить специалистов», - отметил министр.

Жаныбек Мамбетов окончил КГМИ в 1984 году, с 1985 до 1991 год работал в Бишкекской городской больнице №1 врачом-урологом, затем на Иссык-Куле в с. Ананьево травматологом, далее в Тонском районе главным врачом сельской врачебной амбулатории и параллельно хирургом. В 1996 году пошел в научную деятельность, в 1999 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2004 – докторскую. До последнего времени работал врачом-урологом и профессором кафедры урологии КГМА им.Ахунбаева.

По словам самого Мамбетова, трудности его не пугают. Он уже подготовил трех кандидатов наук из числа южных специалистов, теперь продолжит преподавательскую и научную деятельность на базе Ошского государственного университета. «Мною, конечно, не закроется дефицит кадров на местах, но если хоть в одном проценте ситуация изменится к лучшему, я буду очень рад», - сказал Мамбетов.