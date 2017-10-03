Посол: «США никогда не будут жалеть усилий для оказания помощи вынужденным переселенцам»

2017-10-03 11:05 | www.apa.az | 4

«Хочу отметить, что в качестве одного из членов Минской группы ОБСЕ, США продолжают свою деятельность, направленную на мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы посредством сближения позиций сторон».

Как сообщает АПА, об этом сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По словам дипломата, одним из основных направлений такой деятельности является улучшение положения и удовлетворение нужд вынужденных переселенцев.

«Посольство США совместно с правительством Азербайджана неизменно будет прилагать усилия для оказания помощи вынужденным переселенцам. На сегодняшний день Соединенные Штаты выделили на реализацию проектов по оказанию помощи вынужденным переселенцам 115 млн. долларов», - сказал он.

