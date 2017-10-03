Фазиль Мустафа раскритиковал местную рекламу

2017-10-03 10:10 | www.oxu.az | 6

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа написал интересный статус об услышанной им рекламе.

Как передает Oxu.Az, депутат рассказал, что вчера, простаивая в автомобильной пробке, обратил внимание на рекламу по радио:

«Такую рекламу вы не встретите ни в одной другой стране мира. Только наши могли придумать такое. Значит, мать советует сыну жениться на соседской девушке по имени Фарида. Сын возражает, что у девушки длинный нос, нельзя жить с такой длинноносой девушкой. После этого сын на три месяца уезжает за границу.

Вернувшись, он вновь видит эту девушку и говорит матери: «Я влюбился в нее, почему ты не поженила нас?». Мать отвечает, что это та же самая соседская девушка, просто она похорошела, прооперировав нос в такой-то клинике. Сын просит мать поскорее отправить «эльчи» в дом Фариды. Мать говорит, что девушку зовут не Фарида, теперь у нее новое имя – Фира!

Боже мой, что за фантазии…Из этой рекламы можно сделать три логических вывода. Во-первых, выходит, что в клинике девушке подправили не только нос, но и имя. Во-вторых, честь, образование, кругозор не имеют значение, главное красота носа. В-третьих, эта реклама предназначена только для внутреннего рынка. Она полностью соответствует азербайджанскому рынку, по меньшей мере скучающие в пробках водители, в том числе и я, немого посмеялись».

Э.А.

