На военном складе под Винницей прекратились взрывы боеприпасов

2017-10-03 11:00 | www.trend.az | 4

Взрывы боеприпасов по состоянию на утро вторника прекратились на территории горевшего военного арсенала в Винницкой области, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

"По состоянию на 8.30 3 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты обследовали на наличие взрывоопасных предметов 18,3 тысячи гектаров на территории площадью 30,4 тысяч гектаров. К ликвидации последствий пожара привлечено более 1,5 тысячи человек и 304 единицы техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, воздушное пространство закрыто в радиусе пяти километров от города Калиновка до 9 октября.