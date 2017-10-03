Звезда Украины исполнит партию Одетты-Одиллии в Баку

2017-10-03 11:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 14 октября состоится спектакль "Лебединое озеро" Петра Чайковского, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Главные партии в этот день будут исполнять ведущие солисты балета Украинской национальной оперы, заслуженные артисты Украины, лауреаты международных конкурсов артистов балета Ольга Голица (партия Одетты-Одиллии) и Денис Недак (принц Зигфрид).

В настоящее время Ольга Голица является одной из самых востребованных и известных артисток балета. Ее гастроли с большим триумфом проходили в Германии, Франции, Швейцарии, Японии, Испании, Португалии, Италии, Великобритании, США, Китае и других странах.

В этот день в спектакле также выступят ведущие солисты балетной труппы Театра оперы и балета - заслуженные артисты Азербайджана Нигяр Ибрагимова, Самир Самедов, а также Эльмира Сулейманова, Аян Эйвазова, Лиана Мирабдуллаева и другие.

Спектаклем будет дирижировать народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева)