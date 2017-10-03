Сын Фазаила Агамалы резко отреагировал на вопрос об аварии

2017-10-03 10:18 | www.oxu.az | 5

«Новость о том, что мой брат сбил пешехода – абсолютная неправда. Мой брат уже 15 дней находится за границей».

Как передает Oxu.Az, об этом Modern.az сказал сын депутата Фазаила Агамалы Эльчин Агамалыев, комментируя новость о том, что его брат Ялчын Агамалыев сбил человека на автомобиле.

Он сказал, что распространяющие дезинформацию будут наказаны:

«Мы установим личности тех, кто распространяет подобную информацию. Мы уже связались с отделением полиции Насиминского района. Хотим заявления из высших кругов о распространении ложной новости».

Напомним, что в Насиминском районе Баку произошло ДТП с наездом на пешехода. По информации, возле Азербайджанского медицинского университета 36-летний Ялчын Агамалы на автомобиле марки Jeep сбил Гариба Нуруллаева 1999 г.р.

В результате пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Э.А.

