Иран и Турция – столпы стабильности в регионе

2017-10-03 11:09 | www.trend.az | 5

Президент Ирана назвал Иран и Турцию в качестве двух столпов стабильности в регионе и приветствовал активизацию оборонного сотрудничества между Тегераном и Анкарой в целях борьбы с терроризмом, передает Иран (ИРНА) .

Указав на растущие отношения Ирана с братской и дружественной страной Турцией, Хасан Рухани заявил на встрече с начальником Генерального штаба ВС Турции Хулуси Акаром в Тегеране в понедельник: "Сегодня политические, экономические и международные связи двух стран находятся на удовлетворительном уровне; мы должны стремиться к расширению наших военных и оборонных отношений в соответствии с другими направлениями".

Президент Рухани подтвердил необходимость борьбы с терроризмом и защиты географических границ как важнейших целей взаимного сотрудничества между Ираном и Турцией, добавив, что Иран и Турция как две важные и влиятельные страны в обеспечении стабильности региона могут играть более эффективную роль в урегулировании региональных проблем и кризисов.

Президент Ирана сказал, что Тегеран и Анкара должны расширять всеобщие отношения в соответствии с общими интересами.

"Иранские и турецкие вооруженные силы могут расширить конструктивные отношения в соответствии с устранением региональных угроз путём обмена опытом и углубления отношений", - сказал президент Рухани.

Он подчеркнул, что Иран и Турция как две мусульманские страны сталкиваются с общими региональными угрозами, такими как терроризм, небезопасность и нестабильность.

Президент Рухани также подчеркнул необходимость предпринимать усилия для укрепления центральных правительств в Ираке и Сирии в целях сохранения территориальной целостности, борьбы с терроризмом и восстановления стабильности в регионе и не внесения изменений географических границ.

"Любое отсутствие стабильность вдоль географических границ приведет к распространению небезопасности и нестабильности в регионе", добавил он.

Выразив удовлетворение встречей с президентом Рухани, Хулуси Акар сказал, что Иран и Турция как две главные страны могут играть влиятельную роль в установлении безопасности и спокойствия региона путём расширения взаимодействий и отношений.

Он также призвал к развитию связей ВС ИРИ с армией Турции в таких областях, как борьба с торговлей людьми, контрабанда наркотиков и обеспечение безопасности.