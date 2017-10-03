Ослабить контроль бизнеса планируют в Казахстане

2017-10-03 11:14 | www.trend.az | 5

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов представил членам Правительства изменения в законодательство по регулированию предпринимательской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из основных новшеств законопроекта является внедрение профилактического контроля. Такая реформа должна кардинально изменить ментальность и поведение проверяющих на политику «профилактики и предупреждения» правонарушения вместо действующей политики «выявления и наказания». Принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства должны стать эффективность государственного регулирования предпринимательства и приоритет предупреждения правонарушения. Поэтому отличием от действующей системы проверок будет являться профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства», - сказал министр, выступая на заседании Правительства.

Так, в документе предлагается исключить 27 сфер контроля из 114 и три сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности. Кроме того, предлагается исключить дублирующие и не связанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 137 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности. Предложено оптимизировать 1 137 единиц проверяющих-государственных служащих. «Мы будем предлагать их дальнейшее распределение», - отметил министр.

Далее, в законопроекте предлагается сократить 17 654 требования по проверке субъектов предпринимательства из 30 497, или порядка 50% всех требований по проверкам. При этом только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сокращены порядка 85% требований, в сфере пожарной безопасности - 72%.

«По контролю и надзору также предлагается перевести пять сфер из 25 на общий порядок организации и проведения проверок, а также исключить статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 41 статье Кодекса об административных правонарушениях», - подчеркнул министр.

В результате реализации всех этих мер, по словам министра, будет сокращено общее количество проверок к 2018 году на 30%, что составит не более 70 тысяч (в 2016 году зарегистрировано 101 тыс. проверок), а к 2020 году - еще на 10%.