Азербайджанской ведущей вновь стало хуже

2017-10-03 10:30 | www.oxu.az | 5

Ранее сообщалось, что у живущей в Турции азербайджанской ведущей Тунай Алиевой возникли серьезные проблемы со здоровьем. В июле, в преддверии дня рождения, ведущая впала в кому.

Как передает Oxu.Az, телеведущая сообщила, что никакого прогресса в выздоровлении нет:

«Уже три месяца врачи не могут помочь мне выздороветь. Не оставайся одна, не сиди дома отдыхай, и т.д. Я выполнила рекомендации врачей. Мне уже так плохо, что я боюсь выходить одна из дома, или у меня будет сердечный приступ, или произойдет кровоизлияние в мозг», - написала она.

А.С.

