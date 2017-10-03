Создание международного IT-технопарка в Алматы обсудили в Китае

2017-10-03 11:19 | www.trend.az | 5

Ректор КазНУ им. аль-Фараби академик Галым Мутанов обсудил с представителями Министерства коммерции КНР вопрос создания на базе вуза международного IT-технопарка Альянса университетов Нового Шелкового пути, который объединяет более 130 вузов мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Встреча была организована при содействии Посольства РК в КНР. Стороны пришли к единому мнению, что совместная реализация научно-инновационных проектов и партнерство в сфере IT-технологий будет содействовать укреплению взаимовыгодных отношений между двумя странами и развитию Нового Шелкового пути.

«В своем Послании Глава государства Нурсултан Назарбаев ставит задачу создания цифрового Казахстана. IT-технологии должны стать локомотивом ускоренной технологической модернизации экономики страны и способствовать повышению конкурентоспособности государства. Эта задача является приоритетным направлением в деятельности КазНУ», - отметил ректор Галым Мутанов.

Напомним, в 2015 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином предложил создать IT-технопарк мирового уровня по модели «Silicon Valley».

8 июня 2017 года в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Астану для участия на церемонии открытия выставки «ЭКСПО-2017» между Казахстаном и Китаем был подписан межправительственный меморандум о предоставлении КазНУ им. аль-Фараби суперкомпьютера в качестве гранта правительства Китая. Суперкомпьютер станет ядром IT-технопарка и центра суперкомпьютерных и облачных вычислений.

Данный проект позволит создать единый центр обработки данных для вузов Казахстана, предоставлять цифровые сервисы и проводить высокопроизводительные вычисления по научным проектам. Кроме того, развитие IT-технопарка даст новый импульс в использовании информационных технологий в учебном процессе и предоставлении образовательных услуг.

КазНУ как ведущий центр науки и инноваций, подготовки высококвалифицированных кадров для «умной» экономики страны работает над созданием цифрового Казахстана. Уже сегодня в университете активно действуют научно-образовательные центры и лаборатории ведущих мировых IT-компаний - «Hewlett Packard», «Cisco», «Konika Minolta», «Samsung», «Microsoft», «Alcatel», «Huawei», «Лаборатория Касперского» и др.