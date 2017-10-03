«Азеристиликтяджизат» задолжало «Азеригаз» 90 млн. манатов

2017-10-03 11:41 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, начальник клиентского обслуживания «Азеристиликтяджизат» Рафиг Алиев подтвердил наличие долга. «В 2015 году существовала аналогичная проблема. Вопрос решался на уровне правительства, и проблем с подачей отопления не было. Наша позиция заключается в том, что граждане не должны страдать от наличия задолженности одной государственной структуры другой».

Что касается причины возникновения долга, то, по словам Р.Алиева, она заключается в том, что тарифы на подаваемое населению отопление ниже себестоимости. «Мы периодически направляем отчёты в Тарифный совет. Тарифный совет в курсе, что мы работаем в убыток».

Комментируя вопрос о начале отопительного сезона, начальник отдела по связям с общественностью ПО «Азеригаз» Ибрагим Кярбалаев отметил, что в первую очередь газ будет подаваться котельным, не имеющим долгов. «Постараемся, чтобы граждане не страдали от этого».