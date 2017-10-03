КНДР пригрозила Японии «ядерными облаками»

2017-10-03 10:34 | www.oxu.az | 5

Официальные СМИ Северной Кореи осудили призыв Японии оказать давление на Пхеньян, чтобы заставить отказаться его от ядерной программы.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Подобные заявления Японии провоцируют напряжение на Корейском полуострове и являются самоубийственным делом, которое принесёт ядерные облака на Японский архипелаг", - говорится в тексте.

В своём заявлении ЦТАК ссылается на выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которого он призвал международное сообщество заблокировать доступ КНДР к "товарам, средствам, людям и технологиям", необходимым для ядерной программы Пхеньяна.

"Мы должны заставить Северную Корею отказаться от всех программ по ядерным и баллистическим ракетам в полной, поддающейся проверке и необратимой манере. Для этого необходим не диалог, а давление", - сказал Абэ.

Н.О.