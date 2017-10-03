Состоялось открытие построенного при финансовой поддержке США средней школы села Чыраглы Лачинского района

2017-10-03 12:20 | www.apa.az | 4

Состоялась церемония открытия новой школы села Чыраглы Лачинского района, построенного в поселке Масазыр Абшеронского района при финансовой поддержке Программы гуманитарной помощи Пентагона и Корпуса военных инженеров.

Как сообщает АПА, на церемонии открытия приняли участие посол США в Азербайджане Роберт Секута, зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Гярай Фархадов, глава ИВ Лачинского района Агиль Назарли, заведующий отделом по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Гурбан Садыхов, начальник отдела Минобразования Айдын Ахмедов.

Выступивший на мероприятии посол США Роберт Секута отметил, что эта школа поможет детям вынужденных переселенцев из Лачинского района получить хорошее образование. Посол отметил, что это уже 16 посвященный школам проект, реализуемый Программой гуманитарной помощи Пентагона: «В следующем году в селе Гюльоглулар Барды планируется строительство 17-й школы. Школа в Лачинском районе и другие проекты были реализованы посредством Управления оборонного сотрудничества посольства США совместно с Европейским командованием США и Инженерными войсками США. С 2003 года Департамент обороны США выделил 5 млн. долларов для оказания помощи 22 гуманитарным проектам, включая строительство школ для вынужденных переселенцев и проекты водоснабжения».





Глава ИВ Лачинского района Агиль Назарли выразил особую благодарность послу США в Азербайджане Роберту Секуте за помощь, оказанную в строительстве новой школы на 350 мест: «Уверен, что иностранные государства будут оказывать Азербайджану поддержку в реализации мирной политики, и мы сможем вернуть находящиеся под оккупацией земли».