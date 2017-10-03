B Facebook заявили об усилении контроля над распространением рекламы

2017-10-03 10:42 | www.oxu.az | 6

Компания Facebook намерена усилить меры, направленные на обеспечение прозрачности при размещении рекламы в социальной сети. Такое решение было принято исходя из заявлений США о якобы проплаченной РФ таргетированной рекламе, которая повлияла на исход выборов американского президента в 2016 году, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Reuters.

«Теперь будет учитываться не только содержание рекламы, но и контекст её приобретения, а также целевая аудитория. Мы изменяем нашу систему, чтобы обращать больше внимания на подобные сигналы», - заявили в компании.

Также, по словам представителей Facebook, все компании, которые захотят разместить рекламу, связанную с федеральными выборами в США, будут проверяться более тщательно. Обязательным условием также станет информирование о том, кого эти организации представляют.

Напомним, компания Facebook в конце сентября поделилась с Google данными о возможном влиянии России на выборы президента США.

Н.О.